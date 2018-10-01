В Туле отопление подали в 280 жилых домов
Подача тепла начата в домах по следующим адресам:
1. пр. Ленина д.112-а (индивидуальное отопление), д.112Б (индивидуальное отопление), 120-а (индивидуальное отопление), д.124, д.124а, д.130, д.132, д.134, д.140;
2. ул. Макаренко д.13/6 (индивидуальное);
3. ул. Болдина д.1 корп.1, д.2 корп.2
4. ул. Павшинский мост д.1, корп.1, д.1 корп.3;
5. 18 проезд д.89, д.98;
6. п. Рассвет (п. Иншинское): 15 МКД.
7. п.Рассвет д.28,д.37,д.45,д.46,д.47,д.48,д.49,д.50,д.51,д.52,д.53,д.54,д.55,д.56,д.61.
8. Максимовскаго д.15, д.10; Галкина д.15; М Горького д.7, д.9; Октябрьская д.101; Демидовская д.74
9. Курковая д. 9, д. 11; Демидовская д. 115, М Горького д. 5, д. 22, д. 51; Н.Неман д. 37 б
10. Железнодорожная д.40А, общ.40А; Комсомольская д.228, д. 230, д.232; Токарева д.86А, 86Б
11. Октябрьская 93;
12. Галкина д. 31, д. 33; Максимовского д.7, д. 9; Октябрьская д.87
13. пр. Ленина, д. 137А; 137Б; 137В, 143Б, 139, 131А 14.
15. ул. Волоховская, 12а, 16.
17. ул. Вознесенского, 1 18.
19. ул. Ак.Павлова, 2а
20. ул. Н.Руднева, 63, 65А 21.
22. ул. Перекопская, 5, 8, 3А
23. ул. Кауля, 45 корп.2, 47 корп. 3, 51 корп.1, 51 корп.2, 49А, 49 корп.1, 24.
25. Михеева, 4А; 26.
27. ул. Тимирязева, 89, 95, 101 корп.4 28.
29. Демьянова, 35 30.
31. Советская, 57 32.
33. Тургеневская, 38А 34.
Обращаем внимание жителей города, что с первого дня начала отопительного сезона котельным и управляющим компаниям дается 5 суток для подачи тепла ко всем подготовленным потребителям. Еще 10 суток дается управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.
По всем вопросам, связанным с проведением отопительного сезона в Туле просим обращаться по телефонам горячих линий.