В Туле отопление подали в 280 жилых домов

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-01T15:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Подача тепла начата в домах по следующим адресам:

1. пр. Ленина д.112-а (индивидуальное отопление), д.112Б (индивидуальное отопление), 120-а (индивидуальное отопление), д.124, д.124а, д.130, д.132, д.134, д.140;

2. ул. Макаренко д.13/6 (индивидуальное);

3. ул. Болдина д.1 корп.1, д.2 корп.2

4. ул. Павшинский мост д.1, корп.1, д.1 корп.3;

5. 18 проезд д.89, д.98;

6. п. Рассвет (п. Иншинское): 15 МКД.

7. п.Рассвет д.28,д.37,д.45,д.46,д.47,д.48,д.49,д.50,д.51,д.52,д.53,д.54,д.55,д.56,д.61.

8. Максимовскаго д.15, д.10; Галкина д.15; М Горького д.7, д.9; Октябрьская д.101; Демидовская д.74

9. Курковая д. 9, д. 11; Демидовская д. 115, М Горького д. 5, д. 22, д. 51; Н.Неман д. 37 б

10. Железнодорожная д.40А, общ.40А; Комсомольская д.228, д. 230, д.232; Токарева д.86А, 86Б

11. Октябрьская 93;

12. Галкина д. 31, д. 33; Максимовского д.7, д. 9; Октябрьская д.87

13. пр. Ленина, д. 137А; 137Б; 137В, 143Б, 139, 131А 14.

15. ул. Волоховская, 12а, 16.

17. ул. Вознесенского, 1 18.

19. ул. Ак.Павлова, 2а

20. ул. Н.Руднева, 63, 65А 21.

22. ул. Перекопская, 5, 8, 3А

23. ул. Кауля, 45 корп.2, 47 корп. 3, 51 корп.1, 51 корп.2, 49А, 49 корп.1, 24.

25. Михеева, 4А; 26.

27. ул. Тимирязева, 89, 95, 101 корп.4 28.

29. Демьянова, 35 30.

31. Советская, 57 32.

33. Тургеневская, 38А 34.

Обращаем внимание жителей города, что с первого дня начала отопительного сезона котельным и управляющим компаниям дается 5 суток для подачи тепла ко всем подготовленным потребителям. Еще 10 суток дается управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.

По всем вопросам, связанным с проведением отопительного сезона в Туле просим обращаться по телефонам горячих линий.