Под Тулой "девятка" лоб в лоб протаранила "пятнадцатую"

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-01T15:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

30 сентября 2018 года в 20:40 на 179-м километре автодороги М-2 «Крым» в Ленинском районе ГО г. Тулы произошло ДТП.

28-летняя девушка на автомобиле «ВАЗ 21099» столкнулась со встречным автомобилем «ВАЗ 2115», под управлением мужчины 35 лет.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля «ВАЗ 21099», водитель автомобиля «ВАЗ 2115» и его несовершеннолетний пассажир – 17-летняя девушка.

Всем пострадавшим в автоавария была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.