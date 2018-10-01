Серьезные нарушения на детских игровых площадках будут устранять в течение суток

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-01T15:34:38+03:00

Поручение об этом управлению по административно-техническому надзору в ходе оперативного совещания дал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин

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За минувшую неделю была обследована 181 детская игровая площадка. В ходе проверок выявлено 28 нарушений. В основном - это повреждения игровых элементов, качелей, лако -красочного покрытия. Управляющим компаниям направлены требования по устранению этих нарушений.

Напомним, на минувшей неделе глава администрации Тулы Евгений Авилов провел совещание, посвященное состоянию детских площадок. В Туле были обследованы все детские игровые комплексы. Неисправное оборудование удалено.

Также, в ходе рейдов инспекторами УАТН проведены контрольные мероприятия по 138 улицам. На предмет уборки обследована 271 придомовая территория многоквартирных домов, выявлено 41 нарушение.

В сфере контроля за состоянием фасадов и ограждений сотрудники УАТН проверили 933 здания по 22 улицам, выявлено 244 объекта, требующего приведения в соответствующее состояние.

Выявлено 4 несанкционированные свалки, по ним направлено 4 требования. 1 исполнено в срок, 3 - на контроле.

На состояние прилегающих территорий обследовано 115 хозяйствующих субъекта, выявлено 2 нарушения. По ним были выданы 2 требования, они исполнены.

Обследовано 187 контейнерных площадок, на 15 выявлены нарушения содержания, направлены требования организациям, осуществляющих их содержание. 9 исполнено в срок, составлено 6 протоколов.

По автоматизированной системе «Cвалки» поступило 55 обращений на неубранные контейнерные площадки. Из них 47 закрыты, 8 - на контроле.

В сфере контроля за незаконной торговлей за прошедшую неделю в ходе рейдов выявлены самовольно установленные нестационарные объекты на проспекте Ленина, ул. Фрунзе, ул. Вильямса. Добровольно перемещено 7 торговых объектов, 1 принудительно. Составлено 18 протоколов.

Всего за минувшую неделю УАТН составлено 49 протоколов, из них 7 – в сфере благоустройства, 18 – торговля в неустановленных местах, 23 - размещение наружной рекламы в неустановленных местах, 1 протокол - самовольный снос объектов.

В сфере контроля по платному парковочному пространству вынесено 331 постановление на сумму 827 500 рублей. Взысканы штрафы на сумму 382 223 рубля.