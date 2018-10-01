2018-10-01T15:29:09+03:00
Происшествия

Под Тулой "Шевроле" насмерть сбила женщину

Виктория ЯКУШИНА
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29 сентября 2018 года в 21:05 на 44-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» в ГО г. Новомосковск Тульской области произошло ДТП.

53-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Niva» сбил пешехода - 66-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП в Тульской области женщина от полученных травм скончалась на месте.

Уважаемы водители, Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что подъезжая к пешеходному переходу, сбавьте скорость и убедитесь в безопасности дальнейшего движения. В темное время суток будьте особенно внимательны и осторожны.

Уважаемые пешеходы, переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, перебегая ее в неположенном месте, вы не только рискуете собственной жизнью, но и создаете аварийную ситуацию для других участников дорожного движения. Переходя дорогу по пешеходному переходу, убедитесь в безопасности вашего дальнейшего движения – посмотрите по сторонам, убедитесь, что все автомобили вас пропускают и только после этого, начинайте переходить дорогу. Так же для повышения собственной безопасности в темное время суток, не забывайте использовать световозвращающие элементы.

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