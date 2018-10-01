В Тульской области ребенок попал под машину, играя с мамой

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-01T15:18:08+03:00

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28 сентября 2018 года, в 17:30 на улице Коммунаров города Богородицка Тульской области произошло ДТП.

29-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21150» сил семилетенго мальчика-пешехода.

По предварительным данным, ребенок выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего автомобиля, когда играл с мамой и бегал с одной стороны проезжей части дороги на другую.

В момент происшествия мама находилась на противоположной стороне дороги от своего ребенка.

В результате произошедшего мальчик с различными травмами был доставлен в районную больницу.

Уважаемые родители, Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что именно вы ответственны за безопасность ваших детей. Находясь вблизи проезжей части, крепко держите ребенка за руку и объясняйте, как правильно переходить дорогу и на что стоит обратить внимание. Еще лучше показывать это личным примером, но ни в коем случае нельзя играть с ребенком вблизи проезжей части и тем более позволять ему бегать через нее. Подобные действия должны моментально пресекаться. Помните, что подобные игры могу закончиться крайне печально. Берегите своих детей, именно от вас зависит их будущее.