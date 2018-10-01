Под Тулой "Форд" протанил большегруз: двое погибли, двое пострадали

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-01T15:12:10+03:00

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28 сентября 2018 года в 9:45 на 250-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области произошло ДТП.

39-летний мужчина на автомобиле «Ford Kuga», по предварительной информации, столкнулся с попутным автомобилем «Scania G380» с полуприцепом, под управлением мужчины 40 лет.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «Ford» и его пассажир - 68-летняя женщина - получили различные травмы.

Двое других пассажиров автомобиля «Ford» скончались от полученных травм: молодой человек 22 лет на месте происшествия, 22-летняя девушка - в реанимационном отделении районной больницы.