В Туле откроется новый пеший экскурсионный маршрут «Вокруг Кремля»
Туляки и гости города посетят музей «Тульский кремль», прогуляются по старинным улицам, посетят новую тульскую набережную
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле для туристов и горожан откроется новый пеший экскурсионный маршрут под нащванием «Вокруг Кремля». Он будет проходить по Казанской набережной, Тульскому кремлю и посаду. Об этом информирует тульское музейное объединение.
Туляки и гости города посетят музей «Тульский кремль», прогуляются по старинным улицам, посетят новую тульскую набережную.
Мероприятие будет проводится по предварительной записи.
Экскурсии состоятся 6 и 13 октября в 14:00.
Сбор группы в 13:40 возле кассы музея «Тульский кремль».