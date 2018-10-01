2018-10-01T14:05:44+03:00
Досуг

В Туле откроется новый пеший экскурсионный маршрут «Вокруг Кремля»

Туляки и гости города посетят музей «Тульский кремль», прогуляются по старинным улицам, посетят новую тульскую набережную
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле для туристов и горожан откроется новый пеший экскурсионный маршрут под нащванием «Вокруг Кремля». Он будет проходить по Казанской набережной, Тульскому кремлю и посаду. Об этом информирует тульское музейное объединение.

Туляки и гости города посетят музей «Тульский кремль», прогуляются по старинным улицам, посетят новую тульскую набережную.

Мероприятие будет проводится по предварительной записи.

Экскурсии состоятся 6 и 13 октября в 14:00.

Сбор группы в 13:40 возле кассы музея «Тульский кремль».

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