На Бундурина в Туле загорелся дом
Причина пожара в Туле выясняется
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1 октября 2018 года в 10:12 в службу спасения сообщили о возгорании дома на улице Бундурина в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-4 и ПСЧ-1.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия обгорела стена и шкаф.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле выясняется.