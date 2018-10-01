На Бундурина в Туле загорелся дом

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-01T14:03:20+03:00

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1 октября 2018 года в 10:12 в службу спасения сообщили о возгорании дома на улице Бундурина в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-4 и ПСЧ-1.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия обгорела стена и шкаф.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.