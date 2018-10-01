2018-10-01T13:58:37+03:00
Происшествия

Страшное ДТП под Тулой: легковушки "всмятку"

Есть пострадавшие
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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1 октября 2018 года в 11:02 на 299-м км трассы М-2 "Крым" Чернском районе Тульской области.

Столкнулись два автомобиля: "Рено Логан" и "ВАЗ-2107".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального спасательного ведомства, в автоаварии пострадали люди.

Подробности выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

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