Страшное ДТП под Тулой: легковушки "всмятку"

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-01T13:58:37+03:00

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Есть пострадавшие

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1 октября 2018 года в 11:02 на 299-м км трассы М-2 "Крым" Чернском районе Тульской области.

Столкнулись два автомобиля: "Рено Логан" и "ВАЗ-2107".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального спасательного ведомства, в автоаварии пострадали люди.

Подробности выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области