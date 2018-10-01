Страшное ДТП под Тулой: легковушки "всмятку"
Есть пострадавшие
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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1 октября 2018 года в 11:02 на 299-м км трассы М-2 "Крым" Чернском районе Тульской области.
Столкнулись два автомобиля: "Рено Логан" и "ВАЗ-2107".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального спасательного ведомства, в автоаварии пострадали люди.
Подробности выясняются.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области