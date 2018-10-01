На 96 объектах социальной сферы в Туле подключено отопление

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-01T13:52:51+03:00

Таковы данные по состоянию на 10 утра 1 октября 2018 года

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Согласно постановлению главы администрации города Тулы, сегодня, 1 октября 2018 года, в Туле начался отопительный сезон.

Напомним, что по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова на пуск тепла руководители социальных и медицинских учреждений могли подавать заявки с 24 сентября.

Пуск тепла начали осуществлять в соответствии с этими заявками. На данный момент отопление подключено на 96 объектах.