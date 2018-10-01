2018-10-01T13:52:51+03:00
Общество

На 96 объектах социальной сферы в Туле подключено отопление

Таковы данные по состоянию на 10 утра 1 октября 2018 года
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно постановлению главы администрации города Тулы, сегодня, 1 октября 2018 года, в Туле начался отопительный сезон.

Напомним, что по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова на пуск тепла руководители социальных и медицинских учреждений могли подавать заявки с 24 сентября.

Пуск тепла начали осуществлять в соответствии с этими заявками. На данный момент отопление подключено на 96 объектах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области учреждена премия в сфере науки и техники имени Е.Н. Сабинина
В Туле проходит арт-фестиваль «Кислород»
В Тульской области подписан закон, уточняющий порядок деятельности сельских старост
Алексей Дюмин поздравил Вячеслава Веденина с днем рождения
В Туле отопление подали в 280 жилых домов
Под Тулой "девятка" лоб в лоб протаранила "пятнадцатую"
Серьезные нарушения на детских игровых площадках будут устранять в течение суток
Под Тулой "Шевроле" насмерть сбила женщину
В Туле "Киа" сбила пенсионера: мужчина умер в больнице
В Щекино "Тойота" сбила двух девочек-пешеходов
В Тульской области ребенок попал под машину, играя с мамой
Граждан предпенсионного возраста приглашают на ярмарку вакансий в Тульской области
Под Тулой "Форд" протанил большегруз: двое погибли, двое пострадали
В Туле откроется новый пеший экскурсионный маршрут «Вокруг Кремля»
На Бундурина в Туле загорелся дом
Страшное ДТП под Тулой: легковушки "всмятку"