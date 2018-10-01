В Туле противогололедным реагентом будут обрабатывать 116 улиц

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-01T13:47:40+03:00

К зиме 2018-2019 в Туле подготовили более 60 тонн песчано-соляной смеси и почти 11 тонн реагента

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За минувшую неделю в Туле прошли работы по очистке проезжих частей дорог по 213 улицам.

Производились также работы по мойке проезжих частей дорог города КДМ. Были собраны опавшие листья по 39 объектам.

Произведены работы по очистке мостов и путепроводов по 8 объектам, разворотных колец по 23 объектам.

Вывезено стихийных свалок общим объемом 3333 кубических метра.

Всего было задействовано 69 единиц техники и 127 человек.

С 1 октября 2018 218 года, в рамках подготовки к зиме 2018-2019 в Туле, «Спецавтохозяйство» приступило к переоборудованию специализированной техники.

В зимний период на улицах города планируется задействовать 119 машин, в том числе: 6 лаповых снегопогрузчиков, 7 фронтальных погрузчиков, 8 автогрейдеров, 1 бульдозер, 11 самосвалов, 45 КДМ и другую технику.

Каждую неделю планируют переоборудовать по 11 единиц спецтехники. Эту работу завершат до 31 октября.

Для обработки противоголеледным реагентом в плане значится 116 улиц города.

Для этих целей на осенне-зимний период подготовлено песчано- соляной смеси 60837 тонн, противоголеледного реагента 10998 тонн.