Житель Тульской области украл из подъезда набор инструментов и велосипед
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
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Полицейские в Богородицке поймали местного жителя, подозреваемого в совершении двух краж в подъезде многоквартирного жилого дома.
По предварительным данным, сначала злоумышленник украл оставленный без присмотра велосипед. Ущерб составил 5 тысяч рублей.
А затем подозреваемый из незапертой квартиры забрал набор инструментов и электроудлиннитель, лежавшие в поле зрения у входа.
Полицейским удалось выяснить, что к хищениям причастен 42-летний безработный ранее судимый мужчина.
У него обнаружено и изъято похищенное, сам подозреваемый признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».