2018-10-01T13:44:20+03:00
Происшествия

Житель Тульской области украл из подъезда набор инструментов и велосипед

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
Мария ВЛАСОВА
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Полицейские в Богородицке поймали местного жителя, подозреваемого в совершении двух краж в подъезде многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, сначала злоумышленник украл оставленный без присмотра велосипед. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

А затем подозреваемый из незапертой квартиры забрал набор инструментов и электроудлиннитель, лежавшие в поле зрения у входа.

Полицейским удалось выяснить, что к хищениям причастен 42-летний безработный ранее судимый мужчина.

У него обнаружено и изъято похищенное, сам подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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