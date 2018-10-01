До 18 сентября нарушения на детских площадках Тулы будут устранены

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-01T13:42:08+03:00

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В Туле была проинспектирована 181 детская площадка, на 28 из них выявлены нарушения. По всем объектам выданы требования.

Нарушения будут устранены в срок с 4 по 18 октября.

Были обнаружены повреждения игрового оборудования, например, отсутствует сиденье на качелях, повреждено лакокрасочное покрытие и прочее.

Мэр Тулы Юрий Цкипури отметил, что нарушения, которые связаны с риском для жизни и здоровья детей должны быть устранены незамедлительно.

– Здоровье детей – превыше всего. Детские площадки должны быть максимально безопасны, поэтому в первую очередь следует обратить внимание на исправность оборудования. Если повреждены те или иные элементы, они должны быть отремонтированы в кратчайшие сроки. Управляющие компании, которые ответственны за содержание игровых комплексов, обязаны следить за их состоянием и своевременно выполнять их ремонт, – подчеркнул Юрий Иванович.

Рабочим поручено устранять подобные нарушения за час-два либо демонтировать элемент, чтобы затем установить его заново.