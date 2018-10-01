СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-01T13:14:29+03:00

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В Туле пройдет Всероссийский экономический диктант. Желающие проверят свои знания в сфере экономики 4 октября. Основные вопросы сосредоточены вокруг тем по макро- и микроэкономики, экономических реалий современной России. Есть и задания, требующие знания истории экономической мысли и литературы. Форма диктанта – тестовое задание.

Тестовые задания для очного написания составлены в двух вариантах (для школьников, студентов и других лиц). В нашем регионе диктанты пройдут в Туле, Щекине, Алексине, Плавске, Донском и Новомосковске. Адреса площадок можно узнать на сайте https://diktant.org.

Можно также пройти on-line версию Диктанта на сайте акции (начало активности режима on-line — 04.10.2018 г. с 12:00 до 00:00 по московскому времени). Причем on-line версия – единая для всех возрастных категорий участников и, в отличие от первого варианта, представляет собой упрощенный вариант теста. Регистрация уже открыта.