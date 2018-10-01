2018-10-01T12:54:19+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе в Чернском районе пострадали люди

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 1 октября, в 11:02 в "Единую службу спасения-112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 299-м км трассы М-2 "Крым". Столкнулись два автотранспортных средства: "Рено-Логан" и "ВАЗ-2107".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Имеются пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Обстоятельства выясняются.

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