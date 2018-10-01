В Туле появилась новая пешая экскурсия "Вокруг Кремля"
Маршрут проходит по обновленной набережной, тульскому кремлю и посаду. Экскурсия формируется по предварительной записи.
Вас ждёт посещение музея «Тульский Кремль» с экскурсией по его территории.
После чего Вы отправитесь по старинным улочкам и скверам: узнаете об истории Крестовоздвиженской площади, улицы Менделеевской, прогуляетесь по новой тульской набережной и увидите Тульский кремль с северной стороны.
Ещё в XIX веке Кремлёвский сад и Кремлёвская набережная были излюбленным местом для отдыха и прогулок у туляков.
Приглашаем Вас вспомнить эту традицию вместе с нами!
Не забудьте фотоаппарат!
Сбор группы: возле кассы музея «Тульский кремль» 6 и 13 октября в 13-40
Начало экскурсии в 14-00
Предварительная запись по тел. 52-99-02; 8 920 780 80 95; 8 920 273 28 77
Категрия 12+