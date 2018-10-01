В Туле появилась новая пешая экскурсия "Вокруг Кремля"

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-01T12:29:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Маршрут проходит по обновленной набережной, тульскому кремлю и посаду. Экскурсия формируется по предварительной записи.

Вас ждёт посещение музея «Тульский Кремль» с экскурсией по его территории.

После чего Вы отправитесь по старинным улочкам и скверам: узнаете об истории Крестовоздвиженской площади, улицы Менделеевской, прогуляетесь по новой тульской набережной и увидите Тульский кремль с северной стороны.

Ещё в XIX веке Кремлёвский сад и Кремлёвская набережная были излюбленным местом для отдыха и прогулок у туляков.

Приглашаем Вас вспомнить эту традицию вместе с нами!

Не забудьте фотоаппарат!

Сбор группы: возле кассы музея «Тульский кремль» 6 и 13 октября в 13-40

Начало экскурсии в 14-00

Предварительная запись по тел. 52-99-02; 8 920 780 80 95; 8 920 273 28 77

Категрия 12+