Житель Тульской области попался на краже мопеда
В полиции выясняются все детали произошедшего
Изменить размер текста:
Полицией в городе Белеве Тульской области пойман подозреваемый в краже.
Как оказалось, мужчина покусился на мопед, который владелец хранил на своем приусадебном участке.
Похититель, воспользовавшись отсутствием хозяина, снял с петель пролет ворот участка и угнал железного коня.
В качестве подозреваемого был установлен 43-летний безработный местный житель.
Он признался в содеянном, похищенное у него изъяли.
В межмуниципальном отделе МВД России «Белевский» выясняются все детали произошедшего.