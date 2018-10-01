2018-10-01T11:31:30+03:00
Происшествия

Житель Тульской области попался на краже мопеда

В полиции выясняются все детали произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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Полицией в городе Белеве Тульской области пойман подозреваемый в краже.

Как оказалось, мужчина покусился на мопед, который владелец хранил на своем приусадебном участке.

Похититель, воспользовавшись отсутствием хозяина, снял с петель пролет ворот участка и угнал железного коня.

В качестве подозреваемого был установлен 43-летний безработный местный житель.

Он признался в содеянном, похищенное у него изъяли.

В межмуниципальном отделе МВД России «Белевский» выясняются все детали произошедшего.

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