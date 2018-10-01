За неделю в ДТП в Туле пострадали 27 человек

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-01T11:27:15+03:00

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В период с 24 сентября по 1 октября 2018 года в единую дежурно-диспетчерскую службу в Туле поступило 6347 сообщений от граждан. В городе произошло 35 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 229 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 27 человек, погибших нет.

За минувшую неделю произошло 4 пожара.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 54 раза. В результате оказана помощь 74 гражданам, спасено 4 человека.