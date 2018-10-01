Благоустройство сквера у храма Сергия Радонежского в Туле продолжается
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В тульском Заречье продолжается благоустройство сквера у храма Сергия Радонежского, на пересечении ул. Октябрьской и Дегтярёва.
Здесь появятся фонтан, детская карусель, сцена, игровая площадка, цветник и клумбы.
Будут установлены новые скамейки, смонтировано освещение.
Проработан вопрос ремонта асфальтового покрытия на прилегающем к скверу участке улицы Дегтярева.
Обновлённый сквер завершит формирование общественного пространства в Заречье, включающего «Тульское чаепитие» и детскую площадку «Филимоновская игрушка».