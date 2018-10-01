2018-10-01T11:26:06+03:00
Общество

Благоустройство сквера у храма Сергия Радонежского в Туле продолжается

Виктория ЯКУШИНА
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В тульском Заречье продолжается благоустройство сквера у храма Сергия Радонежского, на пересечении ул. Октябрьской и Дегтярёва.

Здесь появятся фонтан, детская карусель, сцена, игровая площадка, цветник и клумбы.

Будут установлены новые скамейки, смонтировано освещение.

Проработан вопрос ремонта асфальтового покрытия на прилегающем к скверу участке улицы Дегтярева.

Обновлённый сквер завершит формирование общественного пространства в Заречье, включающего «Тульское чаепитие» и детскую площадку «Филимоновская игрушка».

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