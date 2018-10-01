Алексей Дюмин обратился к старшему поколению в связи с Международным днем пожилых людей
Алексей Дюмин обратился к старшему поколению. Глава региона отметил, что международный день пожилых людей - это еще один замечательный повод отдать дань глубокого уважения.
В поздравительном адресе, в частности, говорится:
- Вы прошли непростой жизненный путь и сделали все возможное для нашего будущего. Вы сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали ее в тяжелое послевоенное время. Своим трудом, мастерством и энтузиазмом укрепляли страну и сумели сделать ее сверхдержавой. И сегодня остаетесь примером мужества, трудолюбия и патриотизма для всех нас. Вы передаете молодежи свой бесценный опыт, учите ребят хранить традиции и уважать культуру нашей страны. Важно, что многие из вас принимают самое активное и деятельное участие в общественной жизни.
Алексей Дюмин также поблагодарил старшее поколение за большой труд, любовь к родной земле и готовность делиться житейской мудростью.