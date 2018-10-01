В Тульской области столкнулись четыре легковушки
В аварии есть пострадавшие
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 сентября на дороге "Тула-Новомосковск" столкнулись четыре автомобиля: "Рено-Логан", "ВАЗ-2115", "Лада-Калина" и "Дэу-Нексия". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 18:02.
К месту происшествия сразу были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.