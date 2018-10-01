В Тульской области горящую дачу тушили 11 пожарных

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-01T08:22:22+03:00

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30 сентября загорелась дача в СНТ "Поленовское-1" Заокского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:31.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 18 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри, надворные постройки сгорели по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.