На трассе в Тульской области "ВАЗ" съехал в кювет: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:03 2018-10-01T08:04:25+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь

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1 октября на 263 км трассы М-2 "Крым" автомобиль "ВАЗ 2110" съехал в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 02:04.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники, сообщили в ведомстве.