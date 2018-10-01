2018-10-01T08:04:25+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области "ВАЗ" съехал в кювет: есть пострадавшие

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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1 октября на 263 км трассы М-2 "Крым" автомобиль "ВАЗ 2110" съехал в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 02:04.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники, сообщили в ведомстве.

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