На трассе в Тульской области "ВАЗ" съехал в кювет: есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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1 октября на 263 км трассы М-2 "Крым" автомобиль "ВАЗ 2110" съехал в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 02:04.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники, сообщили в ведомстве.