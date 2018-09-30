2018-09-30T17:04:14+03:00
Общество

В Туле проработают систему поощрений для волонтеров антинаркотического движения

Об этом говорили на заседании антинаркотической комиссии
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В Туле организуют молодежное волонтерское антинаркотическое движение и проработают систему поощрений для его участников. Об этом говорили на заседании антинаркотической комиссии.

Также на заседании обсудили профилактику незаконного выращивания запрещенных к возделыванию растений. Так, среди населения Центрального округа проводится постоянная информационно-разъяснительная работа. Ежеквартально проводятся семинары-совещания с председателями ТОС, старостами поселений и активом округа. Налажено взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции.

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