СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-30T16:20:55+03:00

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29 сентября "Тулица" разгромила московский "Луч" в матче Кубка России. После череды проигрышей (первые три матча тулячки уступили "Ленинградке", "Динамо-Метар" и "Липецку"), подопечные Александра Перепелкина нашли свою игру. Матч в столице закончился со счетом 3:0 в пользу наших волейболисток.

- Этот матч показал, что у нас огромный плацдарм для работы есть, понимание к чему мы стремимся - есть. Поэтому поздравляю всех с победой. Надо продолжать в том же духе, - прокомментировал прошедшую игру главный тренер команды "Тулица" Александр Перепелкин.