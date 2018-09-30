В Тульской области полыхала баня

СЕГОДНЯ 13:04 2018-09-30T13:04:38+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

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29 сентября загорелась баня в р.п. Заокский на ул. Автодорожной. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:52.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Выгорела парилка и обгорела обрешетка кровли. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек и две единицы техники.