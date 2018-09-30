Туляк обманывал покупателей, продавая несуществующую машину
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «мошенничество»
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21-летний безработный ранее судимый представитель цыганского этноса, проживающий в Туле, попался на мошенничестве. Через сервис бесплатных объявлений он предлагал покупателям приобрести у него автомобиль.
При этом на самом деле продавать машину не собирался. Получив предоплату, он переставал выходить на связь. Его жертвами стали несколько человек.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «мошенничество». В рамках расследования будут выяснены все детали противоправной деятельности подозреваемого.