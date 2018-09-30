В Туле на ул. Академика Обручева сгорела "Лада"
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 сентября загорелся автомобиль "Лада Калина 2" на ул. Академика Обручева в Туле. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:55.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал, однако выгорели моторный отсек и салон автомобиля, оплавилось лакокрасочное покрытие. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.