2018-09-30T10:17:32+03:00
Происшествия

В Тульской области горящий дом тушили 11 пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 сентября загорелся дом в деревне Зайцево Алексинского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:11.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 7 минут.

В результате происшествия прогорела и обрушилась кровля, закоптился второй этаж дома по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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