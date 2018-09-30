В Тульской области горящий дом тушили 11 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 сентября загорелся дом в деревне Зайцево Алексинского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:11.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 7 минут.
В результате происшествия прогорела и обрушилась кровля, закоптился второй этаж дома по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.