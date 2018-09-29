В Туле обустраивают новую спортплощадку центра образования № 8

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-29T17:02:01+03:00

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На участке возле тульского областного молодежного центра продолжается обустройство спортивной площадки для учащихся корпуса № 3 центра образования № 8. 29 сентября ход работ проинспектировала заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая.

На площадке полностью завершено формирование подушки и бордюрного камня для дальнейшего асфальтирования территории. Планируемый срок завершения работ – 15 октября.

Также Надежда Токовая посетила клуб поселка Михалково. Здесь ремонт должен быть завершен до 1 ноября.