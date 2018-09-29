2018-09-29T16:34:46+03:00
Общество

В тульском Заречье продолжается благоустройство сквера

Обновленный сквер завершит формирование общественного пространства
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В тульском Заречье на пересечении улиц Октябрьской и Дегтярева продолжается благоустройство сквера. 29 сентября первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин проинспектировал ход работ.

На территории сквера появятся фонтан, детская карусель, сцена, игровая площадка, цветник и клумбы. Будут установлены новые скамейки, смонтировано освещение. Проработан вопрос ремонта асфальтового покрытия на прилегающем к скверу участке улицы Дегтярева. Новые деревья в сквере будут высажены по завершении основных работ по благоустройству.

Обновленный сквер завершит формирование общественного пространства в Заречье, включая сквер, где установлена скульптура «Тульское чаепитие» и игровой комплекс в виде филимоновских игрушек.

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