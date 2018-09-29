В Туле суд обязал собственника здания кафе «Виктория» привести его в надлежащее состояние

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-29T13:36:31+03:00

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Прокуратура Центрального района Тулы проверила заброшенное двухэтажное строение на территории стадиона «Арсенал». Ранее в нем располагалось кафе «Виктория» и ночной клуб «Лондон».

Сейчас здание находится в аварийном состоянии, захламлено мусором, бытовыми отходами. Двери не закрыты, находятся в разбитом состоянии, частично отсутствует оконное остекление. Внутри здания с потолка свисают оголенные провода, металлическая арматура.

Также здание представляет угрозу с точки зрения обеспечения общественной и антитеррористической безопасности, т.к. может использоваться для хранения оружия и взрывчатых веществ.

Здание стало местом обитания маргинальных личностей, людей без определенного места жительства, здание могут посещать несовершеннолетние.

Нахождение заброшенного, технически аварийного, внешне неэстетичного нежилого помещения, доступ в которое свободен, на территории массового пребывания людей, а в особенности детей, - стадиона «Арсенал», является недопустимым, сообщили в прокуратуре области.

Суд удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора Центрального района Тулы. Собственника в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу обязали привести в надлежащее состояние нежилое помещение. А также полностью исключить свободный несанкционированный доступ в здание.