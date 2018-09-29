СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-29T13:03:19+03:00

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Тула стала центром притяжения для креативной молодежи. С 26 про 30 сентября в областном центре проходит фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего».

28 сентября в рамках фестиваля состоялся круглый стол «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития», в котором принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- У нас много продвинутых ребят, которые генерируют интересные идеи, и мы с ними находимся в диалоге, - отметил в своем приветственном слове глава региона. - Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга. Тогда креативное лидерство станет реальным инструментом развития общества.

Участники дискуссии поделились опытом в проведении проектов по изменению городской среды.