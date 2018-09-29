В Тульской области горяще здание тушили восемь пожарных
28 сентября загорелось нежилое кирпичное здание в рабочем поселке Волово на ул. 30 лет Победы. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:49.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. В одном из помещений обгорела пластиковая обшивка стен, подвесной потолок, мебель и оргтехника. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.