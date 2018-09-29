В Тульской области горяще здание тушили восемь пожарных

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-29T12:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

28 сентября загорелось нежилое кирпичное здание в рабочем поселке Волово на ул. 30 лет Победы. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:49.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В одном из помещений обгорела пластиковая обшивка стен, подвесной потолок, мебель и оргтехника. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.