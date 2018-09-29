На трассе в Тульской области ночью сгорела фура

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-29T10:00:02+03:00

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29 сентября на 310 км трассы М-4 "Дон" в Ефремовском районе загорелся "МАЗ". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:25.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал, однако полностью выгорела кабина грузовика, обгорели передние колеса, фары. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.