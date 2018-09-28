2018-09-28T17:48:41+03:00
Общество

Туляков приглашают полюбоваться на цветочный вернисаж

Юлия КУДЫМОВА
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Тульский областной краеведческий музей представляет экспозиция неувядающих цветочных композиций из холодного фарфора. Это - авторский проект тульского мастера керамической флористики Елены Сафиевой, включающий также работы её коллег-керамистов.

Гости выставки увидят уютные композиции из полевых и садовых цветов, часть из них создана по мотивам картин известных художников. А особые свойства материала позволяют достичь максимальной натуралистичности, передать колористику, живую фактуру соцветий и листьев растений во всех деталях!

Вход на вернисаж свободный. Тула, улица Советская, 68

С 29 сентября по 27 октября. Начало в 10.00.

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