2018-09-28T17:40:31+03:00
Общество

В Туле детями в трудной жизненной ситуации помогут наставники

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 сентября, на очередном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили работу социально-психологических служб города по предупреждению дезадаптивного поведения детей и подростков и снижению уровня напряженности внутрисемейных отношений.

В Туле успешно работает служба экстренной психологической помощи «Ночной телефон доверия», а также единого Всероссийского номера «Детский телефон доверия» (8-800-2000-122). За 2018 год в службу поступило около 1800 звонков, в том числе на всероссийский номер более 600 обращений. 257 человек – сами дети и подростки. В их числе 12 кризисных обращений. Были приняты меры в отношении шести из них, которые указывали на угрозу жизни, здоровью и психологической безопасности ребенка.

В ходе совещания было предложено продолжить работу по популяризации среди населения городской службы экстренной психологической помощи «Ночной телефон доверия» и единого Всероссийского номера «Детский телефон доверия» по оказанию экстренной психологической помощи

Еще один вопрос совещания – реализация модели общественного наставничества в Туле. Этот проект успешно реализуется в городе третий год.

Было отмечено, что на сегодняшний день наставническая деятельность в отношении несовершеннолетних, преступивших закон, представляется одной из наиболее эффективных мер индивидуально-профилактического характера.

Эта форма работы позволяет обеспечить более эффективное решение проблем детской безнадзорности, снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними; создание позитивных жизненных установок, направленных на преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и на осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений.

По итогам заседания городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав участникам комиссии было рекомендовано в срок до 20 октября представить дополнительные предложения в комплекс мер по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляков приглашают полюбоваться на цветочный вернисаж
Тульские педагоги и школьники приняли участие в учебно-туристской тропе
На 92 объектах социальной сферы подключено отопление
В Тульской области женщина, которая помогла убийце скрыть следы преступления, заплатит штраф
Экспресс-ипотека от банка «Возрождение» стала доступна для всех типов недвижимости
В Туле отметили 70 годовщину образования 51-го парашютно-десантного полка
Жительница Тульской области отправится за решетку на 11 лет за попытку продажи героина
В Туле отметили Международный день пожилых людей
Пропавшего 14-летнего туляка нашли в Ростове-на-Дону
На трассе под Тулой столкнулись фура и легковушка: есть пострадавшие
Владимир Цветаев устроит для туляков настоящий праздник
В Туле открыли второй в регионе частный туристско-информационный центр
В Туле пьяный на "Нексии" врезался в "Логан"
В Алексине задержали двух женщин, распространяющих героин
В правительстве Тульской области учреждена новая государственная должность
АО «ТНС энерго Тула» разъясняет порядок замены приборов учета электроэнергии
В селе Высокое прошла приемка дороги после ремонта
На 91 объекте социальной сферы в Туле подключено отопление
В Туле снова прогнозируется шквалистый ветер
В Туле прошел Гала-концерт фестиваля «Верь в себя»
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд
Туляки приняли участие в слете студенческих отрядов
Тулу посетила делегация из Калуги
Сергей Галкин посетил сводный отряд тульской полиции на Северном Кавказе