В Туле детями в трудной жизненной ситуации помогут наставники

28 Сент. 17:40 2018-09-28T17:40:31+03:00

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Сегодня, 28 сентября, на очередном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили работу социально-психологических служб города по предупреждению дезадаптивного поведения детей и подростков и снижению уровня напряженности внутрисемейных отношений.

В Туле успешно работает служба экстренной психологической помощи «Ночной телефон доверия», а также единого Всероссийского номера «Детский телефон доверия» (8-800-2000-122). За 2018 год в службу поступило около 1800 звонков, в том числе на всероссийский номер более 600 обращений. 257 человек – сами дети и подростки. В их числе 12 кризисных обращений. Были приняты меры в отношении шести из них, которые указывали на угрозу жизни, здоровью и психологической безопасности ребенка.

В ходе совещания было предложено продолжить работу по популяризации среди населения городской службы экстренной психологической помощи «Ночной телефон доверия» и единого Всероссийского номера «Детский телефон доверия» по оказанию экстренной психологической помощи

Еще один вопрос совещания – реализация модели общественного наставничества в Туле. Этот проект успешно реализуется в городе третий год.

Было отмечено, что на сегодняшний день наставническая деятельность в отношении несовершеннолетних, преступивших закон, представляется одной из наиболее эффективных мер индивидуально-профилактического характера.

Эта форма работы позволяет обеспечить более эффективное решение проблем детской безнадзорности, снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними; создание позитивных жизненных установок, направленных на преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и на осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений.

По итогам заседания городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав участникам комиссии было рекомендовано в срок до 20 октября представить дополнительные предложения в комплекс мер по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних.