Тульские педагоги и школьники приняли участие в учебно-туристской тропе
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26 и 27 сентября в Комсомольском парке культуры и отдыха в Туле прошло мероприятие, посвященное международному Дню туризма, «Городская учебно-туристская тропа».
Мероприятие провели педагоги Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания. В нем приняли участие 367 обучающихся и 29 педагогов.
Участники учебно-туристской тропы имели возможность познакомиться с туристическим биваком, самостоятельно собрать рюкзак, установить палатку, поучаствовать в краеведческом конкурсе.
Особый интерес вызвали этапы «Параллельная переправа», «Ориентирование на местности», «У походного костра».