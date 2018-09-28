Тульские педагоги и школьники приняли участие в учебно-туристской тропе

28 Сент. 16:54 2018-09-28T16:55:05+03:00

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26 и 27 сентября в Комсомольском парке культуры и отдыха в Туле прошло мероприятие, посвященное международному Дню туризма, «Городская учебно-туристская тропа».

Мероприятие провели педагоги Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания. В нем приняли участие 367 обучающихся и 29 педагогов.

Участники учебно-туристской тропы имели возможность познакомиться с туристическим биваком, самостоятельно собрать рюкзак, установить палатку, поучаствовать в краеведческом конкурсе.

Особый интерес вызвали этапы «Параллельная переправа», «Ориентирование на местности», «У походного костра».