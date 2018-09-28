На 92 объектах социальной сферы подключено отопление

28 Сент. 16:53 2018-09-28T16:53:38+03:00

Таковы данные по состоянию на 16:00 28 сентября

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Напомним, что по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова с 24 сентября руководители социальных и медицинских учреждений могут подавать заявки на пуск тепла.

На сегодняшний день руководители всех образовательных учреждений города подали такие заявки, осуществляется пуск тепла в соответствии с этими заявками.

На данный момент на 92 объектах в Туле подключено отопление.