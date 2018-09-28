2018-09-28T16:23:36+03:00
Происшествия

В Тульской области женщина, которая помогла убийце скрыть следы преступления, заплатит штраф

Она помогла вынести труп во двор дома, после чего затерла на полу, а также диване в доме следы крови
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес обвинительный приговор 31-летнему ранее судимому жителю Белева. Он признан виновным в убийстве и угрозе убийством.

В середине января у себя дома в одной из деревень Белевского района нанес множественные удары топором в область головы и шеи собутыльнику. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Для того, чтобы скрыть следы преступления он вывез труп за пределы деревни. Тело погибшего обнаружили местные жители лишь в мае при проведении сельхозработ.

По совокупности преступлений суд назначил ему 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

В ходе проведения предварительного расследования и судебного заседания установлено, что осужденному посодействовала 38-летняя местная жительница в сокрытии следов убийства.

Она помогла вынести труп во двор дома, после чего затерла на полу, а также диване в доме следы крови, а потом сожгла в печи личные вещи убитого и предметы, на которых остались следы совершенного преступления.

Суд признал ее виновной по статье «укрывательство преступлений». Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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