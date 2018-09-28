В Туле отметили 70 годовщину образования 51-го парашютно-десантного полка
Отличившихся десантников наградили государственными и региональными наградами
Изменить размер текста:
В Туле отметили 70 годовщину образования 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского. 28 сентября на территории воинской части прошли торжественные мероприятия.
В их рамках состоялась церемония открытия бюста Дмитрию Донскому и возложение цветов к памятнику защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга. Отличившихся десантников наградили государственными и региональными наградами.