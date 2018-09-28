Жительница Тульской области отправится за решетку на 11 лет за попытку продажи героина
Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима
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Суд вынес обвинительный приговор 48-летней жительнице г. Донской. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Женщина для продажи договорилась с неизвестным о покупке героина весом около 100 грамм. На ул. Мелиховской в Туле она забрала сверток с наркотиком, а затем спрятала его в нижнее белье и поехала в Донской.
Однако по дороге автомобиль, в котором находилась женщина, остановили полицейские. В ходе личного досмотра в ее одежде обнаружили и изъяли сверток с героином.
Суд назначил ей 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.