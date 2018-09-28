28 Сент. 13:44 2018-09-28T13:49:27+03:00

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В Туле отметили Международный день пожилых людей. 28 сентября в Городском концертном зале состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие более 600 человек: активисты общественных объединений, подопечные центров социального обслуживания, «серебряные» волонтеры, активные пожилые жители региона.

- День пожилых людей – замечательный повод сказать теплые слова всем представителям старшего поколения. Вы своими руками строили дома, прокладывали дороги, развивали производства. На примере вашего трудолюбия и патриотизма выросло не одно поколение туляков, - говорится в приветственном адресе главы региона Алексея Дюмина.

Региональные награды получили активисты общественных организаций и заслуженные работники различных сфер деятельности. Мероприятие продолжилось праздничным концертом.