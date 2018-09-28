На трассе под Тулой столкнулись фура и легковушка: есть пострадавшие
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28 сентября 2018 года в 09:45 на 250-м км трассы М-4 "Дон" в Богородицком районе Тульской области произошло ДТП.
Столкнулись два автомобиля: "Форд" и "Скания".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди. Для их извлечения из авто спасатели применяли аварийно-спасательный инструмент "Медведь".
Подробности ДТП под Тулой выясняются.