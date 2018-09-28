2018-09-28T13:03:24+03:00
Звезды

Владимир Цветаев устроит для туляков настоящий праздник

«Косогорский дворик» пройдет в 20 раз
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В воскресенье, 30 сентября, состоится праздник «Косогорский дворик». Его в 20 раз проводит Владимир Цветаев. За это время праздник стал доброй традицией. На него приезжают не только туляки, но и гости из Москвы, Воронежа, Обнинска и других городов.

– Мы исполним свои самые лучшие песни. Ждем всех на праздник "Косогорского старого дворика" , - рассказал «Комсомолке» Владимир Цветаев.

Мероприятие начнется в 16.00 во дворе домов по ул. М. Горького, 30,32 в п. Косая Гора.

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