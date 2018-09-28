В Туле открыли второй в регионе частный туристско-информационный центр

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-28T12:01:42+03:00

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27 сентября в рамках Всемирного дня туризма в Туле прошло торжественное открытие второго в регионе частного туристско-информационного центра, который будет работать на базе нового творческого кластера «Искра».

Здесь туристы смогут узнать о достопримечательностях города и всего региона, приобрести сувенирную продукцию с тульской символикой, а затем, прямо от информационно-туристского центра начать свой маршрут по Туле с осмотра новых городских пространств.

Ко Всемирному дню туризма было приурочено торжественное вручение удостоверений и сертификатов, подтверждающих прохождение повышения квалификации в рамках проекта Федерального агентства по туризму «Туробразование».

В 2018 году слушателями образовательных программ проекта стали 207 специалистов, работающих в сфере туризма и гостеприимства, гостиничном и ресторанном бизнесе, музеях и профильных ведомствах региона.

Отличившимся работникам сферы туризма вручили отличившимся представителям профессии ведомственные и региональные награды.

Также состоялось вручение дипломов призерам и участникам регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Церемония завершилась концертом популярного коллектива «Джаз Авеню».

Кроме того, комитет по развитию туризма впервые организовал для всех желающих бесплатную пешеходную экскурсию по обновленному историческому центру «Тула. Легенды и факты». Экскурсия прошла по новой тульской набережной, самой старинной улице Тулы – улице Металлистов (ранее Пятницкой), другим знаковым местам и достопримечательностям.

В рамках Национальной программы детского туризма «Моя Россия» организована поездка одаренных детей Тульской области в Республику Татарстан по культурно познавательному маршруту «Великий Волжский путь». По словам заместителя министра культуры Тульской области Ирины Ивановой, наш регион с 2014 года является традиционным участником программы детского туризма «Моя России». В этом году по маршруту «Засечная черта» Тульская область примет свыше 2500 школьников из различных регионов страны.