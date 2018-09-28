2018-09-28T11:56:37+03:00
Происшествия

В Туле пьяный на "Нексии" врезался в "Логан"

Пострадали три человека
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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27 сентября 2018 года в 19:55 на улице Первомайской в Туле произошло ДТП.

33-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду, на автомобиле «Daewoo Nexia», выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Renault Logan», под управлением женщины 52 лет.

В результате ДТП в городскую больницу за медицинской помощью обратились: водитель автомобиля «Renault», водитель автомобиля «Daewoo» и его пассажир - мужчина 37 лет.

Водитель автомобиля «Daewoo Nexia» от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

За повторное управление авто в пьяном виде ему грозит уголовное наказание.

Уважаемые водители, Тульская Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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