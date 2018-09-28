2018-09-28T11:25:42+03:00
Происшествия

В Алексине задержали двух женщин, распространяющих героин

Женщинам грозит лишение свободы на срок до 20 лет
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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Полицейские выяснили, что в городе Алексине Тульской области проживают две женщины, распространяющие героин через закладки.

30-летняя подозреваемая и ее 31-летняя подельница были задержаны в подъезде дома, где они и проживали.

В присутствии понятых у них забрали 14 свертков с порошкообразным веществом, похожим на наркотик. В их съемной квартире нашли еще 197 свертков, а также электронные весы, упаковочный материал.

Проведённое исследование подтвердило, что в свертках хранился героин общей массой более 800 гр.

К моменту задержания подозреваемые уже успели сделать две закладки, которые также были изъяты сотрудниками ОВД.

В отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело.

Женщинам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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