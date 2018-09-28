В Алексине задержали двух женщин, распространяющих героин
Полицейские выяснили, что в городе Алексине Тульской области проживают две женщины, распространяющие героин через закладки.
30-летняя подозреваемая и ее 31-летняя подельница были задержаны в подъезде дома, где они и проживали.
В присутствии понятых у них забрали 14 свертков с порошкообразным веществом, похожим на наркотик. В их съемной квартире нашли еще 197 свертков, а также электронные весы, упаковочный материал.
Проведённое исследование подтвердило, что в свертках хранился героин общей массой более 800 гр.
К моменту задержания подозреваемые уже успели сделать две закладки, которые также были изъяты сотрудниками ОВД.
В отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело.
Женщинам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.