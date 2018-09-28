В правительстве Тульской области учреждена новая государственная должность
Соответствующий закон подписал губернатор Алексей Дюмин
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В правительстве Тульской области учреждена новая государственная должность. Соответствующий закон «О поправках в Устав Тульской области» подписал губернатор Алексей Дюмин.
Учреждение новой должности продиктовано необходимостью выполнения задач, обозначенных в "майских указах".
Исполнение закона не потребует дополнительного финансирования из бюджета области и будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных средств.