2018-09-28T11:06:52+03:00
Политика

В правительстве Тульской области учреждена новая государственная должность

Соответствующий закон подписал губернатор Алексей Дюмин
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В правительстве Тульской области учреждена новая государственная должность. Соответствующий закон «О поправках в Устав Тульской области» подписал губернатор Алексей Дюмин.

Учреждение новой должности продиктовано необходимостью выполнения задач, обозначенных в "майских указах".

Исполнение закона не потребует дополнительного финансирования из бюджета области и будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных средств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Тулой столкнулись фура и легковушка: есть пострадавшие
Владимир Цветаев устроит для туляков настоящий праздник
В Туле открыли второй в регионе частный туристско-информационный центр
В Туле пьяный на "Нексии" врезался в "Логан"
В Алексине задержали двух женщин, распространяющих героин
АО «ТНС энерго Тула» разъясняет порядок замены приборов учета электроэнергии
В селе Высокое прошла приемка дороги после ремонта
На 91 объекте социальной сферы в Туле подключено отопление
В Туле снова прогнозируется шквалистый ветер
В Туле прошел Гала-концерт фестиваля «Верь в себя»
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд
Туляки приняли участие в слете студенческих отрядов
Тулу посетила делегация из Калуги
Сергей Галкин посетил сводный отряд тульской полиции на Северном Кавказе