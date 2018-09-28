2018-09-28T10:06:10+03:00
Общество

В селе Высокое прошла приемка дороги после ремонта

Виктория ЯКУШИНА
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27 сентября 2018 года состоялась приемка выполненных работ по ремонту дорожного полотна в Пролетарском округе Тулы.

Работы выполнялись по программе «Народный бюджет-2018» подрядной организацией ООО «КС-Строй».

Отремонтирована дорога в селе Высокое на участке 3845 кв. м.

В приемке приняли участие представители общественности, сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству, главного управления администрации города по Пролетарскому территориальному округу, представители подрядной организаций.

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